Die Weichen sind gestellt

Die Welt wird von einer kosmischen Kraft erfasst, sie wird durcheinander gewirbelt und die Filter der neuen Zeit befreien den Globus vom schlimmsten menschlichen Unrat, von dem unsere Erdgeschichte je befallen war. Die Weichenstellungen: Gestern verkündete Englands Premierministerin Theresa May offiziell den Austritt Britanniens aus dem zerfallenden MerkelClub EU. Frau May unternahm diesen Schritt, nachdem der neue US-Präsident öffentlich wiederholte, dass er alles tun wird, die EU zu Fall zu bringen bei gleichzeitiger Bevorzugung Britanniens als Handelspartner. Damit sagte Donald Trump nichts anderes, als Merkel stürzen zu wollen. Das Revolutionäre ist, dass nach 30 Jahren schlimmster Menschenrechtsverletzungen in der BRD eine fundamentale Veränderung hin zur Befreiung sichtbar geworden ist. Was US-Präsident Donald Trump über....