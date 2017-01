Waffenlager in D.C. gefunden – nur Tage vor der Vereidigung des neuen Präsidenten

Eine Frau stolperte auf einem Spaziergang über ein paar Waffen, welche in einem Violinenkoffer in den Wäldern nahe des C&O-Kanals entlang des Potomac Flusses in Washington D.C. versteckt waren. Nachdem die Polizei gerufen wurde, wurden weitere Waffenlager gefunden, darunter Langwaffen, Pistolen und Munition, welche in Mülltüten in einer Gegend versteckt worden waren, welche von Spaziergängern nicht so häufig frequentiert werden. Mehr.....

und.....

Verdeckt gedrehtes Video zeigt Linksradikale beim Planen von Anschlägen zu Trumps Amtseinführung

Dies ist ein verdeckt gedrehtes Video, bei dem es um die Planung von kriminellen Taten geht. Diese Organisatoren und Aktivisten sprechen davon, Buttersäure im Lüftungssystem freizugeben und die Sprinkleranlage zu aktivieren bei einem Ball diese Woche, der zur Amtseinführung von Donald Trump abgehalten wird.

Was Sie gleich sehen werden ist der erste Teil unserer Ermittlungen mit verdeckter Kamera zu den Gruppen und Personen die planen, bei Trumps Amtseinführung in Washington DC Chaos und Zerstörung zu verbreiten.