Spiel über Doppelbande? Exit, Brexit oder Nexit.

Wir könnten im Vereinigten Königreich eine Aufführung von Shakespearscher Dimension erleben – mit einer Heldin, die scheinbar tragisch das Eine mit aller Gewalt durchzusetzen sucht, um am Ende das zu bekommen, was schon immer ihr Begehr war.

Wer in der Politik etwas derart durchsetzen will, dass es nach menschlichen Zeithorizonten Ewigkeitswert erhält; wer dieses so durchsetzen möchte, dass deutlich dagegen vorhandene Widerstände chancenlos blieben; wer dann noch dabei einen weißen Fuß behalten und nicht selbst darüber scheitern will – wer all dieses möchte, dem bleibt in der Politik häufig nichts anderes übrig, als sein politisches Geschäft über Doppelbande zu spielen und die Kugel dabei unbeirrbar in einem Loch zu versenken, von dem sich kaum einer vorstellen konnte, dass es von.....