Deutschland & EU: Eingekesselt durch Putins überlegene Bündnis-Politik

Russland und seine engeren Bündnispartner (wirtschaftlich und militärisch) in Eurasien und Afrika (nicht auf der Karte: Südafrika).

Russland hat in Eurasien ein enges Geflecht von wirtschaftlichen und militärischen Bündnissen, in denen es entweder alleine (CSTO – auch Russen-NATO genannt), CIS, EAEU regiert, wie hier, oder mit China zusammen. Russland ist Mitglied der APEC. Mit den ASEAN-Staaten gibt es eine enge Zusammenarbeit. Zusammen mit den Chinesen regiert Russland die BRICS (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) und vor allem die mächtigste Wirtschafts- und Sicherheits-Organisation auf dem Globus, die SCO (Mitglieder u. a. Pakistan, Russland, China, Indien, etc. – Iraner und andere wollen dazu). Immer wieder wird von der Isolation Russlands gesprochen. Welche Isolation? Mehr....