USA: Massenentlassungen zum neuen Jahr

Zu Beginn des neuen Jahres kündigen mehrere amerikanische Unternehmen Entlassungen an und drohen mit weiterem Stellenabbau im Laufe des Jahres.

Der jüngste Schlag für den Einzelhandel ist die Schließung Hunderter Damenmodegeschäfte der Kette The Limited aus Ohio. Über das Wochenende kündigte das Unternehmen die Schließung seiner Filialen überall in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen unterhielt landesweit über 235 Filialen und beschäftigte 4.000 Mitarbeiter. Im Dezember begannen die Entlassungen, und am Sonntag wurden schließlich alle Läden geschlossen.

Letzte Woche kündigte zudem Macy's die Schließung von 68 Geschäften und den Abbau von mehr als 10.000 Stellen an. Sears wird aufgrund des....