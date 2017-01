Infokrieg-4 – Rein-igung

So sind wir von den beiden grundsätzlich verschiedenen Weltanschauungen über die Ansicht der Modelle wieder bei unserem „Lieblingsthema“ gelandet – was ist praktisch zu tun, wenn demnächst auch den verschlafensten Leuten klar wird, daß sich diese Gesellschaft schon viel zu weit in die falsche Richtung bewegt hat? LH, 8.1.005 ————————–

Wir wollten den Fragen nachgehen, die von unseren beiden Autoren aufgeworfen, aber nicht beantwortet wurden – damit haben wir in Teil 3 begonnen. Kommen wir nun zum zweiten Fragenkomplex.

Wie soll man die Dämonen und Parasiten aus der Politik hinausbekommen? Wie die Politik reinigen von Gaunern aller Art?

Innerhalb des jetzigen politischen Systems ist das so gut wie unmöglich, denn dieses ist so schlau aufgebaut, daß es keinerlei Möglichkeiten gibt, durch Wahlen oder noch eine „neue Partei“ etwas zu verändern. Wer das nach den vielen Jahren mit den fünf verschiedenfarbigen Sektionen der kapitalistischen Einheitspartei der besetzten Bimbes-Republik immernoch nicht begriffen hat, der lebt weitab in einer Traumwelt. Mehr.....