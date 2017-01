Aufgedeckt: Florierender Handel mit Körperteilen in den USA für Testreihen des Militärs

Quelle: Reuters Jugendfoto von Doris Stauffer als sie 16 wurde. Als sie im Alter von 74 Jahren starb, gab ihre Familie den Leichnam für medizinische Forschungen frei. Doch stattdessen endete sie als Versuchskörper für militärische Explosionstests.

In den USA blüht eine neue lukrative Industrie: der Handel mit menschlichen Körpern. In Deutschland verboten, ist der Handel in den USA gesetzlich legal. Angehörige werden systematisch getäuscht und die US-Armee nutzt die Körper für Explosionstests.

von Olga Banach Eine makabere Enthüllung sollte die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf ein bislang wenig.....