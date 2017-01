Der Weg in die totale Diktatur: Amerikas "Schattenregierung" und ihr lautloser Putsch

Dieser eindrucksvolle Artikel erschien zuerst am 26. Oktober 2016, weniger als zwei Wochen vor den Wahlen am 8. November.

"Heute kann der Weg in die totale Diktatur in den Vereinigten Staaten (VS), vom Kongreß und dem Präsidenten ungesehen und ungehört, mit legalen Mitteln beschritten werden. Äußerlich haben wir eine konstitutionelle Regierung. Wir haben eine, mit unserer Regierung und dem politischen System operierende ... gut organisierte politische Initiative in diesem Land, die entschlossen ist unsere Verfassung zu zerstören und einen Ein-Parteien-Staat zu errichten...

Das Wichtigste an dieser Gruppe ist nicht ihre Ideologie, sondern ihre Organisation... Sie arbeitet im Geheimen, still und kontinuierlich daran unsere Regierung zu transformieren... Dies Gruppe ... untersteht weder dem Präsidenten und dem Kongreß noch den Gerichten. Sie ist praktisch unabsetzbar." – Senator William Jenner, aus einer Rede des Jahres 1954

Unberührt von Wahlen. Unverändert von polpulistischen (im wahren Sinne des Wortes / Anm. d. Übers.) Bewegungen. Jenseits des Rechts.

Begrüßen Sie die amerikanische Schattenregierung.

Im Grunde wird dieses Land von einer industrialisierten, militarisierten und....