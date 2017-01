Der Lösch-Zensor wütet sich bei YouTube durch

Gefängnis-Planet: In der Hektik des Tages fällt es normalen KonsumEnten kaum mehr auf, wenn mal wieder eine der unendlichen Seiten aus dem Netz auf nimmer wiedersehen verschieden ist. Auch nicht, sofern in den großen sozialen Netzwerken ein partieller Inhalt mal so eben spurlos verschwindet. Entscheidend ist doch, dass die gute Stube stets gründlich gefegt und mental fein sauber erscheint. Das muss vornehmlich für Inhalte gelten, die bislang eher als kritisch eingestuft wurden und die sich vielfach recht ruppig mit dem aktuellen System auseinandersetzten.....