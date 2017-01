Teil 5 – Fortsetzung – Die mysteriösen Tarotkarten auf dem Cover der Jahresvorschau des Economist „The World in 2017“

Überraschung am Jahresanfang

Gleich zu Anfang des neuen Jahres 2017 gab es eine Überraschung für die Freunde der geheimnisvollen Tarotkarten auf dem Cover des Economist-Jahresheftes „The World in 2017“. Auf den Webseiten und Stores von Apple iTunes und Google Play wurde die App von „The World in 2017“ zum Kauf und zum Download angeboten. Allerdings leicht verändert in der Darstellung der Bilder. Kennern der ursprünglich abgebildeten Tarotkarten auf dem Economist-Cover fiel sofort auf, daß es eine „kleine Umgestaltung“ gab.

Was war geschehen?

Auf der zweiten aufgelegten Economist Tarotkarte „Judgment“, auf der urprünglich der neue US-Präsident Donald Trump auf dem Erdball saß, sitzt nun ein rot-weiß gefiederter Weißkopfseeadler. Mehr.....