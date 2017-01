Es ist wirklich Zeit aufzuwachen!

Nur weil wir seit etwa 150 Jahren Papiergeld haben, bedeutet dies nicht, dass es in 150 Jahren noch Papiergeld geben wird. Meine Hypothese ist, dass es in 20 Jahren in zivilisierten Ländern gar kein Bargeld mehr geben wird, sondern nur noch eine bargeldlose Bezahlfunktion über einen implantierten Mikrochip. Meine Hypothese ist auch, dass es in 20 Jahren den Euro in der heutigen Form nicht mehr geben wird oder dieser mindestens 70% seiner heutigen Kaufkraft einbüssen wird (Inflation).