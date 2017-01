Der Super-Tunesier mit seinem fliegenden LKW

Eigentlich interessiere ich mich nicht mehr für die letzten Zuckungen dieses sterbenden Systems.

Jedoch hat das BRD-Regime mit seiner gottenschlechten Inszenierung dieses „Anschlags“ auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche so eine geniale Steilvorlage geliefert, so daß ich mich entschieden habe, diesem Thema noch einen Eintrag zu widmen.

Zu dieser Farce gibt es ja stundenlange Analyse-Videos, ausführliche Berichte, Aufdeckungen, etc. Etwas in dieser Art habe ich nicht vor. Bereits zwei Punkte aus der langen Liste an Logikfehlern in diesem Schmierentheater genügen, um die ganze Aktion als das zu entlarven was sie ist:

Ein erbärmlicher Versuch der Besatzer und ihrer Erfüllungsgehilfen im BRD-Regime die Bevölkerung mit Angst unter Kontrolle zu halten und den geplanten Überwachungs“staat“ als „alternativlos“ erscheinen zu lassen.

Und das Beste an diesen beiden Punkten ist, daß sie auf dem basieren, was jedes manipulierte Schlafschaf anführt, wenn es darum geht, die „absurden Behauptungen der Verschwörungstheoretiker“ zu widerlegen: Der Wissenschaft – genauer gesagt der Physik!

Also, kommen wir zu Punkt 1:.....