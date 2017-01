Der kritische Journalismus ist nicht tot

© TV2

360 Journalisten sind in Russland seit 1990 ums Leben gekommen. Sie haben Missstände aufgedeckt oder waren zu kritisch.

Es wurde ruhig im Moskauer «Haus der Journalisten», als die Teilnehmer einer internationalen Medienkonferenz ihrer getöteten russischen KollegInnen gedachten. An der jedes Jahr abgehaltenen Gedenkfeier anwesend waren auch zahlreiche Verwandte der ermordeten Journalisten. Deren Portraits sind als Fotogalerie ausgestellt. Darunter auch die im Ausland bekannte Anna Polytkowskaya, die für die Zeitung «Novaya Gazeta» über die Tschetschenienkriege berichtet hatte und am 7. Oktober 2006 in Moskau erschossen wurde. Polytkowskayas Killer wurden verurteilt, ihre Auftraggeber blieben bis heute straflos.

Wichtige Informationsquellen

Im Ausland kaum bekannt sind zahlreiche JournalistInnen, die in der russischen Provinz....