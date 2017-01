Schiffe mit US-Panzern kommen in Deutschland an

Amerikanische Panzer und US-Soldaten werden in Kürze in Bremerhaven eintreffen. Von dort geht es weiter Richtung Osteuropa. Polen, Lettland, Litauen und Estland grenzen an Russland. Seit Ausbruch der Ukraine-Krise fühlen sie sich vom Nachbarn bedroht.

SymbolbildQuelle: dpa

Bremerhaven. Drei US-Transportschiffe mit Panzern und militärischer Ausrüstung sollen von Freitag an in Bremerhaven eintreffen. Wie die Bundeswehr mitteilte, gehören sie zu einer Panzerbrigade, die über Deutschland nach Polen und in weitere Länder Mittel- und Osteuropas gebracht wird.

Rund 4000 US-Soldaten sollen mit Fahrzeugen und schwerem Gerät innerhalb der Nato-Operation "Atlantic Resolve" die US-Streitkräfte in den östlichen Nato-Ländern....