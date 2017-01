Das Ende der spontanen Fernreisen?

Belgien führt ein Passenger Tracking System für Reisen per Bahn, Bus und Schiff ein, das auch anderen EU-Mitgliedsländern nahegelegt wird

Das belgische Parlament hat einem Passenger Tracking System für Reisen per Bahn, Bus und Schiff zugestimmt. Dieses System soll die Daten der Reisenden einsammeln - ähnlich wie das bei Reisen in die USA genutzte und auch im innereuropäischen Flugverkehr geplante System Passenger Name Record (PNR).

Künftig sollen also auch die Betreiber von internationalen Verkehrsmittel zu Land und zu Wasser die Daten ihrer Passagiere einsammeln und die Daten überprüfen lassen, bevor sie einen Fahrschein.....