Peking (IRNA) - China hat die Äußerungen von Donald Trump über die Rolle Chinas bei der Lösung des Konflikts mit Nordkorea heftig zurückgewiesen und als reine Lüge bezeichnet.

Der designierte US-Präsident Trump hatte am Montag in Twitter erneut China kritisiert und die Rolle dieses Landes bei der Kontrolle der atomaren Ausrüstung Nordkoreas in Frage gestellt. Er behauptete, dass China trotz des enormen Vermögens durch den Handel mit den USA....