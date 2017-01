Ein Rat für 2017: Den „Experten“ misstrauen!

Bild Reuters

Im angebrochenen Jahr werden sich die Verwerfungen im globalen Finanzsystem weiter verschärfen. Am Horizont zeichnet sich schon ein Bail-out für die traditionsreiche italienische Krisenbank Monte dei Paschi ab. Diese Entwicklungen gefährden die Demokratie in ihren Grundfesten, so der Finanzexperte Ernst Wolff.

von Ernst Wolff Wohl kaum jemand sieht der Zukunft zu Jahresbeginn 2017 mit ungetrübtem Optimismus entgegen. Zu recht, denn die Zeichen der Zeit stehen auf Sturm. Doch gerade schwierige Großwetterlagen erfordern einen klaren Kopf und präzise Orientierung. Mehr....