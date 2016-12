Sechs E-Mail-Sicherheitstipps zum Schutz vor Hackern

Meistens verwenden Hacker bevorzugt E-Mails, um in Ihr E-Mail-Konto eindringen oder sich an den darin enthaltenen Daten zu schaffen machen. Als Hacker sowohl bei der New York Times eindrangen, um durch die E-Mails von Journalisten an wichtige Informationen heranzukommen, als auch beim “iCloud-Leak”, durch den private Fotos von Prominenten öffentlich gemacht wurden – wurde ursprünglich mit Hilfe von Phishing-E-Mails vorgegangen. Jedoch gibt es einfache und wirksame Mittel, um seine E-Mails und Daten unter Verschluss zu halten. Mehr....

Ähnliche Beiträge