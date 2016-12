Dies ist die gefährlichste Zeit für unseren Planeten

Der Mensch im Elfenbeintum

Als theoretischer Physiker in Cambridge habe ich in einer privilegierten Luftblase gelebt. Cambridge ist eine ungewöhnliche Stadt, deren Zentrum eine der großen Unis der Welt ist. In dieser Stadt ist die wissenschaftliche Gemeinde, deren Teil ich mit 20 Jahren wurde, sogar noch anspruchsvoller. Und innerhalb der wissenschaftlichen Gruppe, in der ich arbeitete, war man zuweilen geneigt, sich selbst als den Gipfel zu sehen. Und fügt noch hinzu den Ruhm, den ich durch meine Bücher erlangte und die Isolation, die mir meine Krankheit auferlegte, was alles zusammen mir das Gefühl gab, dass mein Elfenbeinturm immer größer wird.

Folglich gilt die jüngste Ablehnung der Elite in sowohl der USA als auch Britannien gewiss auch mir, so gut wie jedem anderen. Was immer wir denken mögen über die Entscheidung der britischen Wähler, die Mitgliedschaft in der EU zurückzuweisen, und von der US-Öffentlichkeit, Donald Trump als ihren nächsten Präsidenten zu wählen, gibt es keinen Zweifel in den Köpfen der Kommentatoren, dass dies ein Wutschrei des Volkes war, das das Gefühl hatte, von seinen Führern aufgegeben worden zu sein. Es war, wie jeder zuzustimmen scheint, der Moment, in dem die Vergessenen sprachen, um mit ihrer Stimme den Rat und die Führung der Experten und der Elite abzuweisen. Mehr.....