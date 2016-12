Dr. Daniele Ganser: UNO, NATO und „Burn-Out

Am Montag, den 26. September 2016 war es so weit: Die Autoren Alexander Stipsits und Mag. Christian Janisch sowie Chefredakteurin Anna Dichen von Idealism Prevails nutzten den Wien-Besuch von Dr. Daniele Ganser, organisiert von Stephan Bartunek und David Kyrill von der Gruppe42, um sich in aller Ruhe mit dem Schweizer Historiker und Energie- und Friedensforscher zusammenzusetzen – auf Augenhöhe, von Mensch zu Mensch.

Als Gesprächskulisse bot sich an diesem sonnigen Herbstag ein Tischchen im Freien der Porzellanmanufaktur im Augarten, 1020 Wien.

Dr. Daniele Gansers „Marathon“ begann übrigens am Samstag, den 24. September im ODEON-Theater : Dort hielt er seinen Vortrag „15 Jahre nach 9/11 – Ist der sogenannte ‚Krieg gegen den Terror‘ ein Vorwand um Erdöl und Erdgas zu erbeuten? – Ein Rückblick auf die Terroranschläge vom 11. September 2001“, der von der Gruppe42 veranstaltet wurde. Mehr....