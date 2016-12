Das Video "The Lie We Live" (Die Lüge, die wir leben) wurde bei Youtube über Millionen mal abgerufen. Es spiegelt die Gemütslage einer jungen Generation mit der Frage nach Sinn und Wahnsinn unserer Zeit.

Das Video "The Lie We Live" (Die Lüge, die wir leben) macht gerade eine Reise um die Welt und das ist verständlich. Der Erzähler präsentiert einige Sachen, die in unserer Gesellschaft nicht rundlaufen.

Grund genug, um die Jüngsten und die Größeren zum Nachdenken...Video und mehr....